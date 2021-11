Omrop TIP: U heeft het recht om Fries te spreken

Het Fries in de wet

'Kneppelfreed' had wel resultaat: al snel na de ongeregeldheden werd de positie van de taal beter verankerd in de wet en kregen Friezen het recht om bij de rechtbank en in het openbaar bestuur hun eigen taal te gebruiken. De provincie en het Rijk spraken af om de Friese taal te versterken in het onderwijs en het maatschappelijk leven. Sindsdien wordt 'Kneppelfreed' gezien als een belangrijk moment voor de emancipatie van het Fries.