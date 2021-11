ProRail vervangt spoorbrug bij Franeker vanaf 23 november

De brug is al meer dan 150 jaar oud en zou eerst volgend jaar worden vervangen. Bij de voorbereidingen in juli van dit jaar is de brug verzakt. Het treinverkeer kwam in de zomer twee keer tot stilstand.

'Grote logistieke operatie'

Momenteel rijdt het treinverkeer langzamer over de brug. Volgens ProRail is het vervangen - dat dus plaatsvindt tussen 23 november en 9 december - een grote logistieke operatie.