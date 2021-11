Charda Kuipers (GL): "Fryslân doet niet genoeg aan klimaatdoelen"

Op de klimaattop in Glasgow praten alle landen met elkaar over de klimaatcrisis en over maatregelen die klimaatverandering tegen moeten gaan. "Ik Ik hoop dat ze wat afspraken willen maken en ook na willen komen. Niet alleen roepen dat er acties nodig zijn, maar ook echt doen", zegt de fractievoorzitter over de top.

CO2-uitstoot

"De CO2-uitstoot moet gewoon naar beneden", vindt Kuipers. "Dan moet je gewoon afspraken maken over grote multinationals, omdat ze gewoon ongrijpbaar zijn, om te zorgen dat die hun verantwoordelijkheid nemen."

Ze vindt dat op alle niveaus moet worden gekeken wat er mogelijk is. "Als we alleen maar roepen dat de klimaatdoelen onhaalbaar zijn, dan blijven ze dat ook. We moeten kijken wat kunnen op kleine schaal doen, Nederland moet op landelijke schaal kijken wat we kunnen doen, in Europa gebeurt van alles en wereldwijd moeten we elkaar vasthouden."

Fryslân doet niet genoeg

Kuipers is er niet zeker van of Fryslân wel genoeg doet om de klimaatdoelen te halen. "Ik vind van niet, maar ik kan het niet helemaal inschatten, omdat het niet duidelijk is wat wij als provincie nu precies doen."