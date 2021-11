Werkgeversorganisatie wil richtlijnen over coronatoegangsbewijs op werkvloer

Ze mogen dan zelf kiezen tussen het 2G- of 3G-systeem. Bij het ene systeem mogen alleen mensen de werkvloer op als ze zijn gevaccineerd of corona hebben gehad. Bij het andere systeem volstaat ook een negatief testbewijs. "Als je die keus bij ondernemers wilt neerleggen, dan moeten er wel heel duidelijke richtlijnen zijn met duidelijke voorwaarden. Hoe moet dat worden gedaan? Moeten werknemers volledig gefaciliteerd worden om thuis te werken of moeten bedrijven een teststraat inrichten? Een werkgever wil niet zijn mensen verliezen. Het moet ten koste gaan van banen."

"Enorme schuldenberg"

De eerdere sluiting van winkels en horeca komt hard aan. "Met verslagenheid is erop gereageerd. Ze hebben het al anderhalf jaar zwaar en de steun was niet kostendekkend. Ze hebben schulden gemaakt en die schuldenberg is enorm. Daar zitten de ondernemers nog midden in. Alles wat nu wordt verdiend, gaat richting aflossing."

De sector heeft wel begrip voor de maatregels, maar roept ook op tot een vaccinatiecampagne en wil dat de boosterprik gauw beschikbaar komt. Walstra verwacht niet dat de maatregelen over drie weken worden versoepeld. "Daar heb ik een hard hoofd in."