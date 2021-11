Sinterklaasintochten mogen doorgaan | Buma: 'Grote klap voor festivals'

De nu aangekondigde lockdown is een grote klap voor de festivals deze maand. Sommigen kunnen niet doorgaan, anderen moeten worden aangepast.

"Hier zit niemand op te wachten", zegt burgemeester Sybrand Buma, voorzitter van Veiligsheidsregio Fryslân. "Het aantal besmettingen is te hoog dus er moet iets gedaan worden. Anders wordt de druk in de ziekenhuizen, op de IC's te groot."

Momenteel staan vele festiviteiten op de agenda in Leeuwarden. Die krijgen restricties of moeten worden uitgesteld of geschrapt worden: "Placeren kan nog wel. Dan heb je het over film en theater."