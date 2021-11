Horeca Leeuwarden toch dicht | Veel jongeren bijeen in de binnenstad

In de omgeving van het Ruiterskwartier en het Zaailand in Leeuwarden zijn veel jongeren bijeen gekomen. Er wordt gezongen en gedronken op de trappen van het gerechtshof. "Zo willen wij het iedere avond wel hebben", zegt Ton Eijer, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Leeuwarden.

"Wij willen eigenlijk nog wel door met het feest, maar het zit er even niet in", geeft Eijer aan. "Het is wel aangekomen in Den Haag. Ik beschouw het niet als een verlies."