Horeca Leeuwarden toch dicht | Explore the North gaat niet meer door

Het Leeuwarder stadsfestival Explore the North gaat niet meer door. De organisatie ziet geen mogelijkheden om het festival op 19-21 november te houden met de nieuwe coronamaatregelen. "Hoe graag we ook anders zouden willen", zo schrijft men. "We vinden het echt enorm verdrietig." Volgend jaar moet Explore the North wel weer doorgaan, is de bedoeling.

De organisatie schrijft in een verklaring: "We willen onze bezoekers en artiesten een Explore-waardig programma kunnen bieden, divers en kwalitatief hoogstaand en met het echte Explore the North-gevoel waarin we elkaar in een intieme setting ontmoeten. Die puzzel kunnen we op deze korte termijn echt niet meer leggen, een groot deel van het programma en een aantal locaties valt door de beperkingen weg. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat de besmettingen komende week nog gaan stijgen, waardoor het zowel voor bezoekers als artiesten en organisatie waarschijnlijk niet meer goed gaat voelen om elkaar te ontmoeten."