Feyenoordvrouwen te sterk voor sc Heerenveen en voor Libertas

Het tempo lag hoog in de eerste helft bij sc Heerenveen - Feyenoord. De bezoekers werden vooral van een afstand gevaarlijk. Eén keer werd zelfs de lat geraakt, maar Heerenveen haalde zonder schade de rust op sportpark Skoatterwâld, waar vrijdagavond nog publiek bij mocht zijn.

Na dik vijf minuten voetballen in de tweede helft was het toch 0-1. Spits Pia Rijsdijk scoorde. De ploeg van Roeland ten Berge probeerde het daarna wel en Nikée van Dijk werd ook gevaarlijk, maar haar poging werd tegengehouden door Jacintha Weimar. Heerenveen voerde de druk in de slotfase op, maar tot goals leidde het niet.

Feyenoord neemt door de overwinning de koppositie over van Ajax in de eredivisie. Heerenveen blijft op de zevende plaats staan.

Zaalvoetbal

In de eredivisie van het zaalvoetbal ging een andere Friese vereniging onderuit tegen Feyenoord. Libertas uit Driezum verloor met 5-1 in Rotterdam.

Voor de zaalvoetbalsters van Drachtster Boys was er ook geen succes. Zij verloren in Zwolle met 5-3 van Exstudiantes. Het is het eerste verlies voor Drachtster Boys na zes wedstrijden. Koploper Os Lusitanos heeft een punt meer.