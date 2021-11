Heerenveen en Cambuur willen drie weken niet voetballen

Beide Friese betaaldevoetbalclubs hopen vooral heel erg dat de nieuwe maatregelen niet langer duren dan drie weken. Daar is wel scepsis over: "Gezien het afgelopen jaar is het naïef om te denken dat het over drie weken voorbij is", zegt Cambuur-directeur Ard de Graaf.

Wel bewust zijn van situatie

De Graaf wil de situatie met het coronavirus in Nederland beslist niet onderschatten. "We moeten ons bewust zijn van wat er aan de hand is in het land en de wereld."