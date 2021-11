Friese schaatssters stellen teleur in Polen, Bergsma net naast podium

Kok werd op de 500 meter elfde in 38,36. De overwinning in Polen ging naar Erin Jackson uit Amerika. Ze reed een tijd van 37,61, goed voor een nieuw baanrecord. Het is voor Jackson haar eerste wereldbekerzege. Nao Kodaira uit Japan werd tweede, Olga Fatkoelina uit Rusland derde.

Friezinnen in B-groep

In de B-groep, eerder op de dag, kwamen drie Friezinnen in actie. Marrit Fledderus uit Sint Nicolaasga werd in die groep vierde in een tijd van 38,85. De Rottumse Michelle de Jong viel bijna in de eerste bocht en verloor daarmee kostbare tijd. Ze werd uiteindelijk negende in 39,16.

Ellia Smeding uit Harlingen werd 22e in 40,37. Zij komt uit voor het Verenigd Koninkrijk.

Antoinette de Jong zevende

Op de 3.000 meter noteerde Antoinette de Jong een tijd van 4.07,54. Dat was goed voor de zevende plek. De overwinning ging in een baanrecord naar Irene Schouten. Zij finishte in 4.04,01. Isabelle Weidemann (Canada) werd tweede, Francesca Lollobrigida (Italië) derde.