Sigrid Kingma benoemd tot nieuwe Dichter van Fryslân

"Ik ben ontzettend blij", zegt Kingma. "De rol van Dichter van Fryslân past bij mijn werkwijze als dichter. Ik zoek podia op, heb een scherp oog voor wat er speelt en streef er telkens na om boven het dagelijkse uit te stijgen. De komende twee jaar wil ik ook gebruiken om poëzie een breder bereik te geven door kunstvormen te combineren."

De adviescommissie bestond uit Annemarie Lindeboom, Cilla Geurtsen en voorzitter Tsead Bruinja. Gedeputeerde Sietske Poepjes maakte de nieuwe Dichter van Fryslân officieel bekend in de Westerkerk in Leeuwarden.

Afscheid Nyk de Vries

Tegelijk was ook het afscheid van Nyk de Vries, die de laatste twee jaar Dichter van Fryslân was. Daarbij is zijn nieuwe dichtbundel Asman gepresenteerd, met daarin al zijn Dichter van Fryslân-gedichten.

De eerste Dichter van Fryslân was Eeltsje Hettinga, die voor zijn verzen de Gysbert Japicxpriis kreeg toegekend.