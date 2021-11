'Leeuwarder' zee-egels naar Saba om koraalriffen schoon te maken

"We zijn nog niet zover dat ze direct het water in kunnen." Daarvoor moeten ze nog uitgroeien tot volwassen zee-egels in de laboratoria. "We willen ze toch minimaal een centimeter groot hebben voor we ze willen uitzetten, dan kunnen we beter kijken wat voor impact ze hebben."

Dat zal ongeveer in een paar maanden moeten gebeuren. "Rond februari hopen we wel de eerst gekweekte egels het water in te laten." Wijers hoopt dat de groei van algen en zeewier in de koraalriffen snel af gaat nemen door de zee-egels. "Als ik een beetje mag dromen, hoop ik dat we binnen één, twee jaar zeker al wat impact hebben gemaakt."