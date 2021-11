GGD Fryslân: "Nog nooit zoveel testen afgenomen, het waren er 19.000"

De besmettingen liepen deze week in bijna alle delen van de provincie en onder alle leeftijdsgroepen op. "In alle groepen gaat het heel hard omhoog, het is gemiddeld 83 procent meer, dat is niet te bevatten. De groep vier tot twaalf is het grootst, die zijn niet gevaccineerd en zitten op school. Maar ook meer ouderen, wordt nu weer gevonden."

Niet altijd contactonderzoek mogelijk

Het effect van het hoge aantal besmettingen de afgelopen week zorgt er voor dat GGD Fryslân geen volledig bron- en contactonderzoek meer kan doen. "Wij hebben er geen zicht meer op als het zo hard omhoog gaat. Het bron- en contactonderzoek, waar we die informatie van krijgen, is het effectiefst bij wat lagere cijfers."

Vooral als niet altijd meer contactonderzoek gedaan kan worden, is het belangrijk om voorzichtig te zijn als je klachten hebt, zegt De Graaf. "Die basismaatregelen zijn het belangrijkst. Met zulke oplopende cijfers kunnen ook testuitslagen langer op zich laten wachten. Blijf thuis en waarschuw je nauwe contacten."

Aflopende contracten

Juist nu de cijfers snel oplopen en vaker contactonderzoek nodig is, liet de GGD weten dat een aantal mensen met tijdelijke contracten ontslagen werden. "Het is een rollercoaster, ook bij ons. We hadden tijdelijke contracten voor verschillende mensen, vooral bij het bron- en contactonderzoek, en die liepen af op 31 oktober. We dachten dat het afbouwen na de zomer wel zou kunnen."

"We wilden ze ook niet kwijt, maar vast aannemen van mensen waar je later misschien geen vast werk voor kunt vinden binnen de GGD, dat is iets dat dan later problemen oplevert", legt De Graaf uit. "We hebben nu toch noodgedwongen gezegd: 'kom terug, jullie krijgen een vast contract'."