Leeuwarder horeca denkt aan ongehoorzaamheid: "Het houdt een keer op"

"We kunnen natuurlijk niet oproepen tot ongehoorzaamheid, maar het is voor ondernemers zelf om te weten wat ze doen", zegt Ton Eijer, voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland in Leeuwarden.

Hoeveel horecazaken er openblijven is niet duidelijk. "Er wordt gekeken wie zeggen: we gaan niet om zeven uur dicht. Dat proberen we te inventariseren. Sommige zaken zullen een signaal willen afgeven, denkt Eijer. "Het is niet te verkopen. Misschien gaan veel zaken morgen om zeven uur wel niet dicht.

'Het houdt een keer op'

Al met al is de sector helemaal klaar met de maatregelen, zegt Eijer. "Het houdt een keer op met de maatregels. We vinden het wel een keer genoeg, het is mooi geweest.

"Dit is heel zwaar, we zijn al maandenlang dicht geweest en hebben beperkingen gehad", klaagt Eijer. Om twaalf uur dicht houdt al veel nachthoreca tegen, het is heel moeilijk op deze manier te ondernemen."

"Het is niet meer te verkopen, nu moeten we mensen misschien weer ontslaan of vertellen dat er geen werk is. Het is een zwaar drama."