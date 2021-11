Ids Willemsma wil in 2001 afgewezen Kneppelfreed-gedenksteen nog heel graag realiseren

Willemsma beschouwt Kneppelfreed als de geboorte van de emancipatie van het Fries, en wilde met zijn ontwerp aansluiten bij de traditie van de geboortelepel. Het zou een gedenksteen moeten worden waar een bezoeker van het gerechtshof niet omheen kan.

'Opruiend en aanstootgevend'

De presentatie van het ontwerp op het gerechtshof zal Willemsma niet snel vergeten. "De voorzitter noemde mijn ontwerp 'opruiend en aanstootgevend'. Hij heeft dat verder niet uitgelegd, maar ik denk dat hij mijn ontwerp te groot vond en te belangrijk. Hij was nors en heel resoluut: dat wil ik niet, het kan niet en het mag niet. Ik heb toen mijn thee opgedronken en ben weer naar huis gegaan. Van die hele rechtbank heb ik na die tijd nooit meer wat gehoord."

Sinds die dag staat de maquette van Paleis van Justitie en geboortelepel in Willemsma zijn atelier. Willemsma zou de geboortelepel heel graag nog een keer willen maken, als hij de kans krijgt. "Ik moet nog tien jaar wachten, want dan ben ik in de tachtig en dan kan het misschien niet meer. Maar dit is een van de laatste grote dingen die ik heel graag wil maken."

FryslânDOK

Ids Willemsma laat zijn ontwerp zien in het tv-programma 'U heeft het recht om Fries te spreken' dat Omrop Fryslân het komende weekend uitzendt.