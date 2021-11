Vijftalig woordenboek laat verschil tussen Friese streektalen zien

Het Franeker Woardeboek werd geschreven door drie vrijwilligers van Ut Genoatskap foar ut Behoud van ut Franekers. "Er staan zo'n 17.000 lemma's in", vertelt voorzitter Theo Kuipers. "Van al die woorden is een omschrijving gemaakt in vier talen: Leeuwarders, Bildts, Nederlands en Fries."

Inspiratiebron bij de samenstelling was het Liwwadder woordenboek. "Dat is voor ons een geweldige stip op de horizon geweest." De verschillen tussen de talen - beide onderdeel van het Stâdsfrys - zijn klein, zegt Kuipers. Bij het woordje 'ook' bijvoorbeeld: "In Franeker zeggen we 'ok' en in Leeuwarden 'oek'."

Eerst praten

Het gaat niet echt goed met het Stadsfries. Ook het Franekers wordt steeds minder gebruikt. Een reden voor het Genoatskap om het nu dan maar eens goed vast te gaan leggen in een woordenboek.

"Maar dat is niet dé oplossing", zegt Kuipers. "Een woordenboek is vooral bedoeld voor het schrijven. Eerst maar eens Franekers praten, schrijven kan altijd nog."

Gêne

De 'platte' talen van het Stadsfries worden niet altijd even serieus genomen. "Soms hebben mensen nog wel eens een bepaalde gêne", vertelt Kuipers. "Het woord plat, dat geeft al een beetje aan; het is niet helemaal volwaardig. Waarom? Het is niks meer, maar vooral ook niks minder."

Het woordenboek wordt zaterdag gepresenteerd is vanaf dan verkrijgbaar in de Franeker boekhandels.