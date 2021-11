OM eist celstraf tegen man (35) voor ontucht met minderjarig schoonzusje

De ontucht zou in het begin van 2017 begonnen zijn. Eerst ging dat met woorden, met seksuele toespelingen in chatberichten, later zou de man steeds verder zijn gegaan. Hij zou het meisje meerdere keren hebben betast. Eén keer heeft hij een foto van zijn geslachtsdeel gestuurd.

Alleen dat laatste bekende de man, van de andere aantijgingen zei hij dat die mogelijk uit jaloezie waren gedaan.

Nichtje beschermen

Van de chatberichten zijn de meesten gewist. Volgens het meisje moest dat van de verdachte. Die beweert dat het meisje wilde dat de berichten werden gewist, om te voorkomen dat haar zus, de (ex-)partner van de verdachte, daarachter zou komen. Eind 2019 vertelde het meisje dat er wat zou zijn gebeurd.

Ze wilde haar jongere zusje beschermen, die de leeftijd kreeg waarop het bij haar was begonnen. Het meisje is in therapie, ze liep onder meer PTSS op. De verdachte is ook in behandeling, maar hij vindt zelf dat er niets met hem aan de hand is.

Eerdere therapie

De man is als 17-jarige ook al veroordeeld voor een zedendelict. Toen moest hij ook in behandeling. Dat een eerdere behandeling niet heeft geholpen, noemde de officier van justitie een "zorgelijk gegeven". De officier vond het "erg kwalijk" dat de man het meisje in een kwaad daglicht probeerde te zetten.

De rechtbank doet op 25 november uitspraak.