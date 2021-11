Spanning bij hogeschool Van Hall Larenstein om eerste fysieke open dag

"We kijken er ontzettend naar uit", zegt Judith van den Hul van de hogeschool. "Maar het is wel spannend." Door de mogelijke nieuwe maatregels is het nog niet duidelijk of de open dag door kan gaan.

De school heeft wel alvast zelf maatregels getroffen, voor als de open dag wel door kan gaan. "Dat vraagt wel veel meer voorbereiding, omdat we de bezoekers willen spreiden. Dat heeft wel de nodige voeten in de aarde gehad", zegt Van den Hul.

700 geïnteresseerden

De verwachting van de school is dat er zo'n 700 geïnteresseerde mensen komen, en die mogen dan allemaal ook nog een begeleider meenemen.

"Zij treffen dan superblije mensen die echt dolblij zijn om potentiële studenten en hun ouders te kunnen ontvangen en rond te leiden, en te laten zien hoe fantastisch de hogeschool is", zegt Van den Hul.

De persconferentie van de regering over de nieuwe coronamaatregels begint vrijdagavond om 19.00 uur.