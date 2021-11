Expert van Raad van Europa 'verontrust' over problemen met het Fries bij de rechtbank

Nederland heeft in dat Handvest vastgelegd dat Fries spreken altijd mogelijk is in de rechtbank en het gerechtshof in Leeuwarden. Bij eerdere controles door de Raad van Europa voldeed Nederland nog aan deze afspraak.

'Triest'

De praktijk is de laatste tijd echter anders: lang niet alle rechters in Leeuwarden kunnen Fries verstaan en de drie Friese rechtbanktolken zijn niet meer beschikbaar vanwege een slepend conflict met het ministerie van Justitie over de lage tarieven.

Professor René de Groot noemt het 'triest' en 'erg problematisch' dat het recht om Fries te spreken bij de rechter hierdoor 70 jaar na Kneppelfreed weer onder druk staat. "Het verwondert mij dat er niet een aparte oplossing wordt gecreëerd voor de Friese rechtbanktolken. Je kunt alle aanbestedingsproblemen omzeilen door één of twee tolken in dienst te nemen."

Controle

Het Committee of Experts komt in het voorjaar van 2022 weer naar Fryslân om te controleren in hoeverre Nederland zich houdt aan het Handvest voor Regionale en Minderheidstalen en het Kaderverdrag voor Nationale Minderheden. De Groot hoopt dat de problemen met het Fries bij de rechtbank en gerechtshof voor die tijd zijn opgelost. "Je kunt nu slechts zeggen dat Nederland dreigt af te dalen richting een onvoldoende."

De Rijksoverheid heeft de Raad van Europa in de laatste rapportage over het Handvest geschreven dat het goed gaat met het gebruiken van het Fries in rechterlijke procedures en dat er zelfs een 'wenkend perspectief' zou zijn op verdere verbetering. "Als de commissie dan volgend jaar moet constateren dat Nederland niet voldoet aan de afspraken in het Handvest is dat erg pijnlijk. Niet alleen voor het Fries, maar voor het hele Koninkrijk der Nederlanden."