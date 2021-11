Lockdown van 3 weken | 'Een heel vervelende boodschap'

Onderwijsvakbond AOb vindt dat het kabinet met de nieuwe coronamaatregelen niet stevig genoeg ingrijpt op scholen. Liever had voorzitter Tamar van Gelder gezien dat ouders niet meer welkom zijn in de schoolgebouwen, staat in een reactie. Wel zegt ze opgelucht te zijn dat de scholen open mogen blijven.

"Extra bezoekers, zoals ouders, brengen extra besmettingsrisico met zich mee", zegt Van Gelder. Ook zou de ventilatie op scholen volgens haar beter moeten en zouden ouders vaker hun verkouden kind thuis moeten laten. "We horen regelmatig dat leerkrachten in discussie moeten met ouders die, tegen alle richtlijnen in, hun verkouden kind toch naar school brengen. Dat is echt teveel gevraagd in deze tijd."

Op de coronapersconferentie van het demissionaire kabinet werden vrijdagavond voor het basis- en middelbaar onderwijs geen ingrijpende nieuwe maatregelen aangekondigd.