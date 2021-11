Lockdown van 3 weken | 'Daarna geen QR-code meer bij negatieve test'

De provincie doet onderzoek naar hoe het reisgedrag van Friezen veranderd is sinds het begin van de coronacrisis. Door verschillende maatregelen is dat reizen veranderd, vanwege de lockdown van begin dit jaar was er bijvoorbeeld flink minder verkeer op de weg.

En na de zomer werd het weer drukker op de weg. Het was zelfs drukker op de weg dan in dezelfde periode voor de uitbraak van corona, terwijl het aantal reizigers in het openbaar vervoer lager lag. De provincie wil weten waarom mensen kiezen voor auto, bus of trein. De inzichten worden gebruikt bij het verkeersbeleid van de provincie.