Kabinet wil lockdown van drie weken | Horeca om 19.00 uur dicht

Nog nooit eerder zijn in één week zoveel coronabesmettingen in Fryslân vastgesteld als afgelopen week. Het waren er 3.565. Waar de afgelopen weken vooral in het noordoosten het aantal besmettingen hoog lag, is nu in bijna de hele provincie een flinke groei te zien.

Gemiddeld zijn er in Fryslân de afgelopen week elke dag 509 besmettingen bij gekomen. Vorige week was dat gemiddelde 279, nog een week eerder 230.