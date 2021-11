ROAZ-voorzitter voorziet zwart scenario als snelle groei coronagevallen aanhoudt

De afgelopen 24 uren is een recordaantal van 668 Friezen positief getest op het coronavirus, 221 meer dan woensdag. Landelijk kwamen er 16.364 nieuwe besmettingsgevallen bij, het hoogste aantal sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland.

"Als het in dit tempo doorgaat met het aantal besmettingen die stijgen en ook de opnames in het ziekenhuis, dan kom je uiteindelijk in een zwart scenario uit", zegt Van der Zee. "Wanneer dat dan is, is heel moeilijk te zeggen, maar dan heb je het over weken."

Te weinig personeel

Volgens Van der Zee kunnen de noordelijke ziekenhuizen de patiëntenstroom nu nog aan, maar hij heeft er wel zorgen over en dan met name over het oplopen van het aantal opnames op de intensive care. "Als het op deze manier doorgaat, kunnen ze het op termijn natuurlijk niet meer aan."

Dat komt dan vooral door een te krappe personele bezetting in de ziekenhuizen, zegt hij. "Er zijn meer dan genoeg bedden en meer dan genoeg intensive care-bedden, alleen de mensen die we nodig hebben om daar de goede zorg te kunnen leveren, die hebben we beperkt."