Unieke filmbeelden opgedoken van de moskee in kamp Wyldemerk bij Balk

De moskee in Wyldemerk was de tweede van Nederland, maar de eerste echt nieuwgebouwde moskee met een minaret ernaast. Het zwartwit filmpje laat de moskee van binnen zien met mensen in gebed.

Ongewoon beeld bewaard gebleven

De buitenkant is ook gefilmd, inclusief de glimmende minaret. Anne van Slageren: 'Het is een ongewoon beeld in het Friesland van die jaren: biddende moslims in een Molukse moskee in Gaasterland. Bijzonder dat iemand daar toen een film maakte en dat die bewaard is gebleven.'