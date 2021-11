Oefenwedstrijden: SC Cambuur wint van Duitse tegenstander, sc Heerenveen niet

In het Duitse Wietmarschen speelde Heerenveen met een ploeg die voor een deel bestond uit spelers die gewoonlijk in de basis staan, gecombineerd met spelers die minder vaak minuten krijgen. Bij rust stond Osnabrück met 2-0 voor. In de tweede helft deed Ibrahim Dresevic iets terug voor Heerenveen, maar Osnabrück hield de voorsprong vast.

In Epe kwam SC Cambuur met een paar vaste basisspelers aan de aftrap, zoals Erik Schouten en Issa Kallon. Michael Breij maakte zijn rentree en hij zette SC Cambuur al na vier minuten op 1-0. De tweede helft zette het tweede elftal van Borussia Dortmund wel aan, maar Pieter Bos hield zijn goal schoon.