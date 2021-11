Cambuur klopt B-team Dortmund, Heerenveen onderuit in Duitsland

In het Duitse Wietmarschen speelde Heerenveen met een ploeg die voor een deel bestond uit spelers die gewoonlijk in de basis staan, gecombineerd met spelers die minder vaak minuten krijgen. Bij rust stond Osnabrück met 2-0 voor. In de tweede helft deed Ibrahim Dresevic iets terug voor Heerenveen, maar Osnabrück hield de voorsprong vast.

Vrij weekend

De eredivisionisten zijn komend weekend vrij, omdat er interlandvoetbal is. De eerstkomende wedstrijd van Heerenveen is zondag 21 november, thuis tegen Willem II. Cambuur speelt diezelfde dag een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.