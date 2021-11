HEA! Lucia en Femke bedenken open Opsterlands kampioenschap stokpaardrijden

Voor het eerst in de geschiedenis van Opsterland is het kampioenschap stokpaardrijden gehouden. Lucia de Jong en haar vriendinnetje Femke hebben dit bedacht en met het beweegteam van Opsterland hebben ze deze dag georganiseerd. Het kampioenschap is in Beetsterzwaag en bestaat uit twee delen. De deelnemers moeten een cross met obstakels lopen en dressuur lopen. Met bijna vijftig deelnemers is het een groot succes.