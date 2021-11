Driemaal een FryslânDOK in première op Noordelijk Film Festival

Ferdinand, the Happy Pathmaker

Na een zwervend bestaan over de wereld krijgt Ferdinand in Frankrijk plotseling een herseninfarct. Hij komt te wonen in het gezin van zijn broer in Fryslân, waar hij kan revalideren.

Zijn arts zegt dat hij 24 uur per dag zorg nodig heeft. Zelf denkt Ferdinand hier heel anders over. Zijn nichtje Hannah Swart (1999) pakt haar filmcamera en besluit alles te filmen. Het wordt een spannend proces, voor haar vrijheidslievende oom en voor de hele familie.