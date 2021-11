Twee weken lockdown? | Cultuur en horeca opnieuw de klos

Horecaondernemers zijn in paniek en ook verdrietig over het nieuws dat er mogelijk weer een nieuwe lockdown komt, zegt voorzitter Melle Bakker van de Friese afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Het zijn altijd dezelfde branches waar de klappen vallen. De sport mag wel met 30.000 mensen in een stadion. Wat is het verschil met bijvoorbeeld een schouwburg? In beide gevallen is er met de QR-code controle bij de ingang.

Volgens Bakker waren er de afgelopen weken geen excessen in de horeca. In grotere plaatsen zoals Leeuwarden is het goed geregeld met polsbandjes. "Dit hakt er enorm in bij de ondernemers. Als het doorgaat, moet er financiële compensatie komen van het Rijk. Want alle reserves zijn leeg," zegt Bakker .