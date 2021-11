MFC Oppenhuizen laat verenigingen QR-controle doen | Kamervragen De Vries over boosterprik

Beheerder Anne Visser vertelt dat het MFC de QR-code-controle 'in goed vertrouwen' bij de clubs heeft neergelegd. "Wij hebben in dit dorpshuis te maken met veel disciplines. Sport, een fysiotherapeut, een biljartvereniging, een zangvereniging. Daarom hebben we alle verenigingen aangeschreven met de vraag of ze bij zichzelf allemaal een coronacheck willen doen."