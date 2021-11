Coronanieuws 11 november: Recordaantal coronabesmettingen in Fryslân | Reguliere zorg verder afgeschaald

Studenten hebben het moeilijk met de coronakrisis. Ze hebben veel meer last van psychische klachten en nemen ook meer verdovende middelen. Dat staat in de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik van Studenten. Het is zelfs zo erg dat een op de vier in een periode van vier weken het leven wel eens niet meer zag zitten.

Drie op de vier voelt zich eenzaam. De meesten (80 procent) geven aan dat dat komt door de coronacrisis. Verder heeft ruim de helft van de ondervraagde studenten last van psychische problemen of mentale uitputting. Een op de vier is een overmatige of zware drinker. Bijna allemaal zitten ze in de stress. Het rapportcijfer dat de studenten aan hun leven geven is gemiddeld een 6.