Voetbalclub ONT recyclet nu water: voetbalclub met voorbeeldfunctie

Er zijn zes grote apparaten nodig om het volume aan te kunnen. "Maar daarna kun je het bijna weer drinken. We kunnen 45 procent van het totale watervolume van 300.000 liter besparen. Dat komt dan ook niet als afval in het riool. Dat is substantieel."

Elektra, gas, water

Voor de club is het een drietrapsraket: eerst zonnepanelen, daarna van het gas af en nu het waterrecyclesysteem. "We hebben er met zonnepanelen voor gezorgd dat we zelfvoorzienend voor de elektriciteit zijn, we zijn nog bezig om het gas af te bouwen. Nu komt het derde project: na elektra en gas volgt het water. Het past in de volgorde en in ons beleid."

Cambuur ook interesse

Het was niet mogelijk geweest zonder de steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zegt Visser. "Zij willen één sportvereniging in Nederland klaar maken en een soort voorbeeldfunctie geven voor andere verenigingen en accommodaties. Er zijn diverse clubs die nieuwsgierig zijn naar het systeem. Donderdag komen er verschillend collega's. Onder meer Cambuur heeft interesse voor het nieuwe stadion."