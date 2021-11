Baarderadiel volgend jaar los met Aanvalsplan Grutto

Baarderadiel is volgend jaar een van de eerste gebieden die, met het geld van het aanvalsplan van Winsemius, los kan met de optimalisatie van de weide voor de grutto. "Met het geld dat nu loskomt, kunnen we 24 van de 34 gebieden realiseren de komende jaren. Dat is heel mooi. In Baarderadiel hopen we dat meer boeren gaan intekenen, zodat het beheergebied groter wordt met meer plasdras en meer kruidenrijk grasland. Daar voelt de grutto zich thuis, en dat moet je gaan merken in de getallen."