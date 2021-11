Ellia Smeding wil via de Spelen schaatsen op de kaart zetten in Groot-Brittannië

Naast het behalen van de Olympische Spelen heeft Smeding nog een droom: het schaatsen bekender maken in Engeland. Shorttrack en kunstschaatsen zijn ijssporten die in Engeland beoefend worden, maar: "Als je het hebt over long track speedskating, dan hebben de mensen geen idee. Ik wil dat mensen in ieder geval weten wat de sport is en wat het inhoudt."

Geen ijsbaan in Engeland

Een van de redenen dat schaatsen niet wordt gedaan in Engeland, is dat er geen 400-meter-banen zijn. "Dus als je wilt schaatsen, moet je naar het buitenland. Dat werkt natuurlijk niet. Dat is de belemmerende factor waarom er geen langebaanschaatsen in Engeland is", denk Smeding.

Ze hoopt daarin verandering te brengen door zich te plaatsen voor de Spelen. Naast Smeding zijn er nog twee anderen die kans maken op een Olympisch ticket. Een van die twee is Cornelius Kersten, de vriend van Smeding. Hij heeft ook een Engelse moeder en een Nederlandse vader en rijdt ook voor Groot-Brittannië.

Samen hopen ze het schaatsen op de kaart te zetten. Als ze de Spelen halen, is het voor het eerst sinds dertig jaar dat er weer een schaatser uit Groot-Brittannië meedoet aan de Olympische Spelen. Craig McNicoll was in 1992 de laatste.

Veel geregel

Sinds woensdag zitten Smeding en de haren in Polen, waar dit weekeinde de eerste wereldbeker wordt verreden. Daarna komen ze voor een paar dagen naar huis om vervolgens verder te reizen naar het Noorse Stavanger voor wereldbeker nummer 2.

Het bracht de laatste weken veel extra drukte met zich mee voor Smeding, omdat de Engelse schaatsbond geen ervaring heeft met langebaanrijden. "Ik moet goed kijken dat alle formulieren ingevuld zijn en dat we goed zijn ingeschreven. Ik moet eigen vluchten en hotels boeken. Daar gaat veel tijd in zitten."

Zo hing ze deze week nog twee uur met een luchtvaartmaatschappij aan de telefoon. "Ik had extra vluchten geboekt en die moesten omgeboekt worden. Dat ging allemaal niet zo vlot", lacht Smeding.

Maar alles is gelukt. Daardoor ligt de drukte achter haar en kan Smeding zich concentreren op het schaatsen. Vrijdag rijdt ze de 500 meter als een soort warming-up. Zaterdag (1.000 meter) en zondag (1.500 meter) hoopt ze te laten zien dat het Olympisch startbewijs binnen handbereik is.