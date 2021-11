Besluit over nieuwe huisvesting gemeentehuis Harlingen uitgesteld tot volgend jaar

Het personeel is onvoldoende betrokken, vinden zij. Er is te weinig zeggenschap van het personeel tijdens het proces geweest. Ook Hûs en Hiem en de vereniging Oud Harlingen zijn volgens een meerderheid niet genoeg betrokken en geraadpleegd.

Harlinger Belang: "Zomaar van agenda gehaald"

Er was wel kritiek op het proces in de raad. "Dit verdient geen schoonheidsprijs. Na zoveel jaar voorbereiding wordt het zomaar van de agenda gehaald", zegt fractievoorzitter van Harlinger Belang. Ook D66 heeft kritiek op het besluit vanwege het feit dat de rede van het uitstel niet duidelijk is. Volgens Saakstra van Harlinger Belang moet goed uitgezocht worden waar de ontevredenheid onder de ambtenaren vandaan komt.

Januari

Een ruime meerderheid (15-2) ging akkoord met het uitstel van de besluitvorming. De nieuwe huisvesting komt nu in januari op de agenda, zo is het voorstel van de agendacommissie.