Noordelijk Film Festival biedt selectie uit programma online aan

De openingsfilm van het festival is 'Silence of the tides'. "Die past in alle onderdelen van het festival: de noordelijke focus, het regionale en het de nieuwe EcoCinema", zegt Fredau Buwalda. Ze is al sinds 2010 medewerker van het filmfestival en sinds acht jaar artistiek leider en programmeur.

Bij het festival volgen ze alle regels van het RIVM en er is een coronacheck aan de deur. Over de persconferentie van vrijdag maakt Buwalda zich niet erg zorgen: "Vaak gaan regels een paar dagen later in,. Dus we hopen er precies tussendoor te glippen."

Voor mensen die niet kunnen komen, is een selectie gemaakt van zo'n twintig titels die online bekeken kunnen worden. Omdat de nieuwe Pathébioscoop later klaar is dan gepland, zijn de films die daar geprogrammeerd staan nu te zien Tivoli.