Sc Heerenveen zoekt pasfoto's van oud-spelers voor eregalerij

De eregalerij van de club hangt aan de zijkant van het museum in het stadion. Meer dan 500 namen hangen er. Het zijn alle spelers die ooit voor de club speelden.

Van de meesten is een foto te vinden, maar niet van iedereen. Dat komt omdat ze in de beginjaren van de club zaten. "In de jaren '60 had je simpelweg nog geen camera's die constant bij de wedstrijd aanwezig waren", zegt persvoorlichter Marco Heerschop. "Tegenwoordig heb je natuurlijk ook elftalfoto's of gewoon veel foto's van een speler, maar dat was toen niet. Daardoor missen we vooral namen uit de jaren '60."