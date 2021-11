Festival Welcome to the Village blij met brede steun in gemeenteraad

Twee keer kon het festival niet doorgaan: in 2019 en 2020. In 2019 gooide corona roet in het eten. Vorig jaar waren er problemen met de vergunning. De stichting Groene Ster Duurzaam had bezwaar gemaakt tegen het festival in recreatiegebied de Groene Ster. Er zou te veel schade ontstaan aan de natuur. De zaak kwam voor de rechter en de festivalorganisatie vond een andere locatie in de binnenstad. Maar toen werd het uiteindelijk toch nog vanwege corona afgezegd.

Eva van Netten van WTTV is blij met de brede steun die de raad nu heeft uitgesproken. Op twee stemmen na is de raad voor het behoud van het festival voor Leeuwarden. Voorlopig komt het festival niet terug in het Groene Stergebied, zegt Van Netten. Volgend jaar is het in de Leeuwarder binnenstad. Daarvoor is de organisatie een samenwerking aangegaan met poppodium Neushoorn, stadsschouwburg De Harmonie en café De Markies.