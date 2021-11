Staten stemmen in met half miljoen steun voor Thialf

Wiebo de Vries van de ChristenUnie is één van de tegenstemmers. "Ik vind dat er nogal wat onzekerheden onder liggen. De bijdragen van KNSB en NOC*NSF zijn niet keihard en daarom is dit niet het goede moment om daarmee in te stemmen. Het Rijk moet nu over de bijdrage gaan en die stemming is pas in de loop van december."

Volgens gedeputeerde Friso Douwstra zijn de geluiden positief dat er steun komt. "Maar ik wil het graag aan de voorkant dicht hebben en kijken of we recht hebben op de bijdragen van het Rijk."

Voorwaardelijke bijdrage

Hij wil het geld geven onder de voorwaarde dat het Rijk met geld over de brug komt. Als dat geld er niet komt, is dat volgens hem niet het einde van Thialf. "Dat betekent het einde van het aandeelhouderschap van de provincie van Thialf, niet het einde van Thialf. Misschien meldt zich wel een markpartij die het wil overnemen."

Volgens De Vries moet meer worden gekeken naar wat potentieel mogelijk is. "Ik vind wel dat Thialf behouden moet worden, maar ik vraag me af of dat de rol van de provincie in topsport is."

Het kritische rapport van de Noordelijke Rekenkamer kwam ook aan de orde. "Daar zit een groot deel 'wensdenken' in en ik houd mijn hart vast of we dat nu niet weer aan het doen zijn."