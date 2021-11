HEA! Haaie maakt Wonderfoons voor mensen met dementie

Haaie Spoelstra uit Warffum (Groningen) bouwt sinds een paar jaar oude PTT-telefoons om tot Wonderfoons. Zijn vrouw Heleen Kolenbrander-Smit zag dat anderen in Nederland dat ook deden, en vond het net wat voor haar man. "Het was wel even prutsen, maar toen ik de smaak te pakken had, kon ik niet meer stoppen." Intussen heeft Spoelstra al een kleine 500 telefoons bewerkt voor de zorg. "Mensen met dementie kunnen in de hoorn luisteren naar liedjes van vroeger. Het is een verschrikkelijke ziekte en het is mooi dat dit ze even rust geeft."