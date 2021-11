Na vertraging moet nieuwe bioscoop in Leeuwarden donderdag openen

Bioscoop Tivoli, die net was gesloten, werd toen weer geopend. Tivoli blijft ook nog een paar dagen open. Alle films van het Noordelijk Filmfestival blijven daar. Dat festival begint deze woensdag en duurt tot en met zondag.

Manager Jan Paul Beverwijk van Pathé heeft aangegeven dat Pathé met name te maken had met een tekort aan grondstoffen, zoals metaal en hout. Er kon onder meer een trap niet geleverd worden. Daarom wordt er eerst een tijdelijke noodtrap gebruikt. In totaal heeft de nieuwe bioscoop zeven zalen. Eén zaal heeft een speciaal geluidssysteem dat meer dan 50 speakers individueel kan aansturen.