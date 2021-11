Heiligverklaring Titus Brandsma weer stap dichterbij

Titus Brandsma werd in 1881 als Anno Sjoerd Brandsma geboren in Ugoklooster, een buurtschap bij Bolsward. Hij kwam uit een katholieke boerenfamilie, maar werd zelf geen boer. Als jongetje was zijn gezondheid niet altijd goed. Op zijn elfde verliet Brandsma de provincie om naar het gymnasium in Megen (Noord-Brabant) te gaan. Hij werd karmeliet, hoogleraar en publicist. Als zeer betrokken priester zette hij zich in voor de emancipatie van de katholieke kerk.

Brandsma kwam openlijk in verzet tegen het nazisme. Begin 1942 werd hij opgepakt door de Duitse bezetter en zwaar mishandeld. Een halfjaar later overleed hij in concentratiekamp Dachau.