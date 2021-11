Oudehasker stichting presenteert ambities voor dichtslibbend Nannewiid

De kennis over de ontstaansgeschiedenis zou moeten worden vergroot. De oorsprong van het Nannewiid ligt in de turfwinning. Het water is ontstaan door de vervening en door het meer loopt nog altijd de Feanskieding, een vaart die ooit voor turfvervoer werd gebruikt. De naam Nannewiid komt van de veenbaas Nanne Dirks Drijfhout.

Bekostiging

Om de aanpak te bekostigen, wil de stichting meerdere mogelijkheden onderzoeken. Zo zou er bijvoorbeeld bij de aansluiting op de A7 bij Oudehaske een dorpsturbine kunnen worden geplaatst. Ook aardwarmte is een optie. Verder wordt er nagedacht over een model waarbij lokale ondernemers een deel van hun omzet weer investeren in het gebied waar ze ook baat bij hebben.