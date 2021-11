Ameland als eerste aan de beurt voor 'boosterprik': GGD Fryslân wil vaste wal snel laten volgen

Toch hoopt Van Mourik dat ook de vaste wal snel aan de beurt is. "Als ik eerlijk ben zou het me niet verbazen als we voor december al beginnen. Daar zetten we wel op in, ik hoop dat we het voor elkaar krijgen."

Moderna anders dan Pfizer

Het hangt onder meer af van het beschikbare personeel de registratiesystemen en het vaccin dat zal worden gebruikt. "De Gezondheidsraad heeft aangegeven dat het beste een mRNA-vaccin kan worden gebruikt. Dat betekent Pfizer of Moderna. Als het Moderna wordt, dan moeten er nog mensen worden opgeleid. Want de verhoudingen in het vaccin zijn ook net wat anders dan bij de eerste vaccinatieronde. Bij Pfizer gaat het wel om dezelfde hoeveelheid." AstraZeneca wordt het in ieder geval niet.

De boosterprik kan niet op hetzelfde moment worden gezet als de gewone griepprik, omdat de kans op bijwerkingen te groot is. Er moeten minstens twee weken tussen zitten.