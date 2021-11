Ameland als eerste aan de beurt voor 'boosterprik': GGD Fryslân wil boven de 75 prikken

De 'boosterprik' wordt eerst aan mensen van 80 jaar en ouder gegeven, maar GGD Fryslân hoopt toestemming te krijgen om de inwoners boven de 75 jaar te vaccineren. De andere Waddeneilanden moeten Ameland volgen, maar daar staan nog geen datums voor vast. Het is de aftrap van de boostercampagne in Fryslân.

Brief van gemeente

Wie voor de boosterprik in aanmerking komt, krijgt een brief van de gemeente Ameland. Daarin staat een telefoonnummer om een prikafspraak te maken. De vaccinaties worden gezet in sporthal De Slinger in Hollum.

Uiteindelijk moet iedereen boven de 60 jaar in aanmerking komen voor een boostervaccin, maar de oudste mensen zijn als eerste aan de beurt.