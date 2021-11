Meer boeren nodig voor schoner oppervlaktewater: deelname valt tegen

Die afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Dagelijks bestuurslid Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân wil meer deelname van boeren: "Van mij mag dat wel naar 80 procent toe", zei hij dinsdagavond in Leeuwarden.

Daar werden de plannen om te voldoen aan die Kaderrichtlijn Water besproken door de waterschapscommissie. En ook al wordt het budget met zo'n vijf ton verhoogd, de doelen zullen niet gehaald worden.

"Te weinig ambitie"

Wetterskip Fryslân denkt dat de Europese Unie tevreden is met inspanningen die er gedaan worden om er al enigszins in de buurt te komen. Maar volgens Auke Wouda van Water Natuurlijk gaat het hier niet om een inspanningsverplichting, maar om een resultaatverplichting en laat het waterschap te weinig ambitie zien.

Toch lijkt het er op dat een meerderheid akkoord is met de wat meer beperkte en volgens sommigen meer realistische aanpak.

Riooloverstorten

Wetterskip Fryslân probeert samen met de gemeenten meer te doen om de vervuiling van riooloverstorten aan te pakken. Daar is eerder ook al eens een slag gemaakt, maar met het veranderende klimaat blijft dit actueel.

Hoe natuurvriendelijk zijn oevers?

De aanleg van natuurvriendelijke oevers verloopt volgens planning, maar het gaat niet altijd even makkelijk omdat grondeigenaren niet altijd willen meewerken. Ook het beheer kan beter. Diverse partijen voelen wel wat voor een uitbreiding van het meetnetwerk, zodat boeren zelf kunnen meten wat er bij hen in de sloot zit. Maar volgens Van Weperen is de techniek nog niet zo ver.