Apotheken Sneek de komende maand open als vaccinatielocatie

Er is geen afspraak nodig voor een vaccinatie, mensen moeten alleen een mondkapje en een ID-kaart meenemen. Na een prik kan er meteen een tweede afspraak worden gemaakt.

Pop-up locatie

"In feite zijn wij pop-up locatie voor de GGD", zegt Peter Barla van apotheek Postma in Sneek. "Net zoals ze in buurthuizen zitten en ze een speciale bus hebben. De GGD heeft ons benaderd omdat blijkt dat de vaccinatiegraad onder bepaalde doelgroepen achterblijft. Dat zijn mensen die wel vaak bij de huisarts en apotheek komen. Daarom hopen we aan mensen die nog twijfelen vertrouwen te kunnen geven om toch een vaccinatie te geven."