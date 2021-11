Rock-'n-roll in Fryslân: 42 levensverhalen van Friese rockers

Robert Wielinga is de samensteller van het boek. Hij heeft bewust gekozen voor levensverhalen. "Het is prachtig, die jaren op het podium: schreeuwende vrouwen, iedereen vrolijk. Maar daarna en daarvoor is ook een leven, je bent niet zomaar op dat podium gekomen."

Ook voor de rockers zelf is dat nieuw: "Je wordt geïnterviewd over je nieuwe single of een tour, maar je wordt nooit geïnterviewd over je leven, waar de muziek een onderdeel van is, maar niet alles natuurlijk", zegt Wielinga.

Diepgang

Sjouke Nauta fan Friesland Pop mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. "Het is een heel mooi boek. Ik kan het iedereen aanraden, er staan mooie verhalen in . Er zijn natuurlijk wel meer boeken uitgebracht over popcultuur in Fryslân, maar dit boek heeft wel een hele mooie opzet. Door die interviews zit er veel diepgang in de verhalen. Eigenlijk kun je het hele leven van die mensen eruit halen en dat is hartstikke mooi."