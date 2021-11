Onrust over toekomstig evenementenbeleid Fryslân houdt aan

Vorige week ging een twintigtal jongeren bij dorpsgenoot Hoogland thuis langs om verhaal te halen over de nieuwe regels. De groep uit Aldtsjerk zegt bang te zijn voor de organisatie van hun dorpsfeest. Hoogland noemde het zelfs goed dat de jongeren langskwamen, maar commissaris van de Koning Arno Brok was niet te spreken over de actie.

Hoogland heeft afgelopen dinsdag met verschillende gemeenten om de tafel gezeten om opnieuw te praten over het evenementenbeleid. "Wij moeten nu met de gemeenten en evenementenorganisatoren kijken of er aanpassingen nodig zijn. Het leek even of alles niet meer door kon gaan, maar dat is niet het geval."