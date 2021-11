Niet 3.600, maar 5.100 huizen in Friese veenweide met risico op funderingsschade

Daarin is ook de uitkomst gedeeld van eerder onderzoek naar 32 woningen in de Groote Veenpolder in het zuiden van Fryslân, westelijk van Wolvega en ten zuiden van de Tsjûkemar. Bij zeven woningen is de fundering nu al kapot en bij nog eens vijf zal dat binnenkort gebeuren. Bij 7 woningen kan het binnen 5 tot 25 jaar misgaan.

Nog geen stormloop bij Funderingsloket

Mensen met dit soort problemen kunnen zich melden bij het Funderingsloket Fryslân, maar daar loopt het nog geen storm. Er wordt nu gekeken naar mogelijke oplossingen waar in november volgend jaar over moet worden besloten door de provincie en Wetterskip Fryslân.

Hoogwatercircuit

Insprekers uit de Groote Veenpolder houden Wetterskip Fryslân verantwoordelijk, maar zo ver wil het dagelijks bestuur niet gaan. Volgens de presentatie was bij de onderzochte huizen in de Groote Veenpolder duidelijk dat het hoogwatercircuit dat nu spontaan om die woningen heen is ontstaan, nu niet meer werkt.

Diverse algemeen bestuursleden vroegen aandacht voor mensen die op de korte termijn hulp nodig hebben. Dagelijks bestuurslid Jan van Weperen verwees onder meer naar het zogeheten Funderingsfonds dat kan helpen.